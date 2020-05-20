كورونا في بلجيكا.. أكبر معدل وفيات في أوروبا

أعلنت السلطات البلجيكية، ارتفاع الإصابات بوباء “كوفيد-19” إلى أكثر من 55900 حالة، والوفيات تبلغ 9150، وذلك بعد تسجيل 192 إصابة جديدة، و42 وفاة خلال 24 ساعة.

وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة البلجيكية، في بيان، اليوم الأربعاء “وفاة 42 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 9150”.

في سياق تقرير أوردته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في موقعها الإلكتروني يوم الاثنين، أن هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات بين الحالات المؤكدة، بنسبة 16.4 في المائة، ولديها أكبر عدد من الوفيات من حيث عدد السكان: 78 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وفقًا للإحصاءات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، وبالمقارنة فقد أبلغت الولايات المتحدة عن 27 حالة وفاة

إذ سجلت إصابات كورونا التي بلغت 55983 بعد تسجيل 192 إصابة جديدة خلال 24 ساعة”.