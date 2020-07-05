كورونا محلياً.. الإصابات تقترب من الألف وحالات الشفاء تتجاوز 250

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 5 يوليو 2020 - 10:51 | آخر تحديث: 5 يوليو 2020 - 10:57 نُشر: الأحد، 5 يوليو 2020 - 10:51
ليبيا
كورونا ليبيا
بلغ عدد المتعافين 258 حالة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، تطوراً وبائياً جديداً بتسجيل 71 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد كأعلى إحصائية يومية يسجلها المركز الوطني.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عدد من المدن الليبية ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 989 حالة، فيما تم تسجيل 28 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات المعافاة إلى 258 حالة.

هذا وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

محتوى ذو صلة
حصول الجيش الصينى على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح مضاد لـ«كورونا»

كما طالب المركز الوطني من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

آخر تحديث: 5 يوليو 2020 - 10:57
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً