كورونا محلياً.. الإصابات تقترب من الألف وحالات الشفاء تتجاوز 250

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، تطوراً وبائياً جديداً بتسجيل 71 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد كأعلى إحصائية يومية يسجلها المركز الوطني.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عدد من المدن الليبية ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 989 حالة، فيما تم تسجيل 28 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات المعافاة إلى 258 حالة.

هذا وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

كما طالب المركز الوطني من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.