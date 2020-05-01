كورونا.. مصر تُسجل أعلى نسبة إصابات يومية

شهدت مصر تسجيل أعلى نسبة إصابات يومية وغير مسبوقة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة، تسجيل 358 حالة جديدة بفيروس كورونا وهي النسبة الأعلى، بالإضافة إلى تسجيل وفاة 14 حالة جديدة.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد قوله، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وأشار مجاهد إلى خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 1875 حالة.

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