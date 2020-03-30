كورونا.. «نتنياهو» يخضع للحجر الصحي لمدة أسبوع

نتنياهو سيخضع للحجر بعد ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا . [أرشيفية/رويترز]

أفاد تقرير صحفي إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوع، بعد ثبوت إصابة مستشارة له بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن القناة الإخبارية الإسرائيلية “12”، اليوم الاثنين، أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيدخل إلى الحجر الصحي لمدة أسبوع”.

ولم توضح القناة الإسرائيلية موعد بدء دخول نتنياهو إلى الحجر، في حين لم يصدر تأكيد عن مكتبه.

من جهتها أشارت القناة الإخبارية الإسرائيلية “13” إلى تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش بالفيروس، بعد ثبوت إصابة زوجها بها.

ونوهت القناة بأن نتنياهو سيخضع في وقت لاحق لفحص الفيروس.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن بالوش التقت مع نتنياهو، وعدد من الوزراء في الأيام الأخيرة.

كما نقلت القناة العبرية عن مسؤولين في مكتب رئاسة الحكومة، أن نتنياهو “حافظ على مسافة” أثناء اللقاءات، في إشارة إلى تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بالحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.

يأتي ذلك في حين أجرى نتنياهو، قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا المستجد، وكانت نتيجته سلبية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة، الاثنين، إلى 4347 إصابة، بعد الإعلان عن إصابة 100 إسرائيلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، قولها إن حالة 80 من مجمل المصابين الذين يتلقون العلاج “حرجة”.

وأضافت إن 81 من مجمل المصابين في حالة متوسطة، وأن باقي المصابين في حالة طفيفة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى شفاء 134 مصابا من الفيروس، فيما كانت أعلنت، الأحد، ارتفاع الوفيات إلى 15 حالة.

وشدّدت سلطات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من القيود على حركة المواطنين الإسرائيليين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في الأراضي المحتلة.

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