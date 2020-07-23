كورونا.. نخب مالية وسياسية روسية تتحصل على لقاح تجريبي

أفادت وكالة “بلومبيرغ “الأمريكية، بأن أعضاء النخبة المالية والسياسية الروسية تمكنت من الحصول على لقاح تجريبي ضد الفيروس التاجي في وقت مبكر من أبريل 2020 بينما كانت دول العالم لا تزال تحاول فهم طبيعة الفيروس وسبل علاجه المحتملة.

ونقلت “بلومبيرغ ” عن مصادر لم تذكرها، أن “عدة مئات” من المليارديرات والمديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين الحكوميين في روسيا تلقوا لقاحات تجريبية طورها “المركز الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة” الذي تديره الدولة الروسية.

ونسبت الوكالة إلى أحد الباحثين في المركز أن التجربة كانت “قانونية لكنها ظلت سرية لتجنب الاصطدام مع المشاركين المحتملين” فيها.

ونوهت “بلومبيرغ” بأنها تمكنت من تأكيد هويات العشرات من الأشخاص الذين تطوعوا للحصول على اللقاح والذين رفضوا جميعاً أن يتم ذكر أسمائهم.

ومع ذلك، اعترف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي “كيريل دميترييف” الذي يمول أبحاثاً متعلقة باللقاح، أنه وعائلته حصلوا على اللقاح التجريبي.

وقال بعض المشاركين إنهم عانوا من الحمى ومن أوجاع في العضلات بعد تلقي اللقاح، وقال مدير كبير لم يذكر اسمه إنه لم يعاني من أي آثار جانبية، وقال آخرون أنهم رفضوا تلقي اللقاح لأن نتائجه ليست مضمونة بعد.