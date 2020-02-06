كورونا.. وفاة الطبيب الذي اكتشف «الفيروس» القاتل

جاء ذلك بعد أن سادت في وسائل الإعلام الصينية حالة من التضارب بشأن مصير الطبيب بين من أكد وفاته قبل ساعات ومن قال إنه لا يزال في حالة خطيرة.

وكتب المستشفى المركزي في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصيني الصغير “سينا ويبو”:

في المعركة ضد وباء فيروس كورونا، أصيب طبيب العيون في المستشفى لي وين ليانغ.

وأضاف:

أنه في حالة خطيرة للغاية ونحن نبذل ما في وسعنا لإنقاذ حياته.

هذا وأُدخِل طبيب العيون الصيني المستشفى السبت الماضي، بعد إصابته بعدوى يروس “كورونا” قبل أيام.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بأن لي، كان واحد من الأطباء القلائل الذين حذورا من خطر فيروس كورونا قبل تفشيه، لكن السلطات الأمنية الصينية أجبرته على الصمت.

وتحدثت تقارير في مطلع فبراير الجاري عن جهود الطبيب لي في تنبيه زملائه من وجود أعراض تشبه النسخة السابقة من فيروس كورونا على بعض المرضى.

هذا وأعلنت السلطات الصينية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى أكثر 490 شخصاً، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم الصينية.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية، إن التدابير المُشدّدة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس “كورونا” الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر “فرصة سانحة” لوقف تفشيه.