عربي ودولي

كورونا.. وفاة لواء في الجيش المصري نتيجة إصابته بعدوى الفيروس

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 مارس 2020 - 22:09
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عربي ودولي
تم تسجيل 294 إصابة مؤكدة بالفيروس في مصر، حتى مساء الأحد. [أرشيفية/إنترنت]

أعلن الجيش المصري، مساء اليوم الأحد، عن وفاة اللواء أركان حرب في القوات المسلحة، خالد شلتوت، نتيجة إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد .

وقال الجيش المصري في بيان له: “تنعى القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى ابنا من أبنائها، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا”.

وأوضح البيان أن شلتوت أصيب بالعدوى “خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد”.

يأتي ذلك في حين، تم تسجيل 294 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مصر، حتى مساء الأحد، بينها 10 حالات وفاة.

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