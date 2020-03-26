من جهته قال اتحاد الأطباء المهنيين في إيطاليا، إن 3 أطباء توفوا، يوم الأربعاء، في كل من مدن برغامو وفوغيا ونابولي.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي للأطباء المهنيين، فيليبو أنيلي، أن موظفي الصحة يواجهون “حربا” في كل يوم من جراء تفشي فيروس كورونا، حسب وصفه.

ونوه اتحاد الأطباء بأن حصيلة الوفيات وسط موظفي قطاع الصحة قد تكون أعلى بكثير، لأن بعضهم يفارقون الحياة بشكل مفاجئ أي قبل تشخيص الإصابة لديهم.

وفي سياقٍ ذي صلة، ذكرت تقارير صحفية، في وقت سابق، أن ممرضة إيطالية أقدمت على الانتحار بعدما تأكدت إصابتها بالفيروس وخشيت أن تكون قد نقلت العدوى إلى آخرين.

وكانت الممرضة الراحلة، دانييلا تريزي، البالغة 34 سنة، تعمل في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا، في مستشفى بإقليم لومباردي أكثر المناطق تضرراً بالفيروس في إيطاليا.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الخميس، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8165 والإصابات إلى 80539.

وأعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن حاكم لومبارديا تيليو فونتانا، للصحفيين اليوم الخميس، أن الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس، مضيفا: “أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكان هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة”.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس الأربعاء.