كورونا.. وفاة 6 أطباء جراء الفيروس في فرنسا

ارتفعت حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 3024 حالة. [رويترز]

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بوفاة سادس طبيب في فرنسا جراء فيروس كورونا المستجد، في حين أشارت تقارير إلى إصابة ما لا يقل عن 40 كادرا طبيا بالفيروس.

وأكدت مديرة المركز الطبي المحلي في مدينة ميتز شرقي فرنسا، اليوم الاثنين، وفاة طبيب في المستشفى، منوهة بأن عددا آخر من الكوادر الطبية يوجدون حاليا في قسم العناية المركزة، مشيرةً إلى النقص في عدد الأسرة بغرف العناية المركزة.

وتشير التقارير إلى أن حالة الوفاة هذه هي السادسة من بين الأطباء الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا ويتعرضون للإصابة.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 418 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المتوفين.

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي، جيروم سلمون، في مؤتمر صحفي، بأن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات جراء الفيروس ارتفعت بواقع 418 حالة، ووصلت إلى 3024 وفاة بعد أن كانت عند مستوى 2606 أمس الأحد، لتصبح فرنسا بالتالي الدولة الرابعة عالميا من ناحية عدد الوفيات جراء المرض بعد إيطاليا وإسبانيا والصين.

وأوضح سلمون أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 4376 إصابة بكورونا المستجد، ليصل العدد العام للمصابين في البلاد إلى 44550 حالة بعد أن كان على مستوى 40174 أمس الأحد.

ونوه بأن نحو 22 ألف شخص مصاب بالفيروس يرقدون حاليا في مستشفيات البلاد، مشيرا إلى أن 5107 منهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة، حيث ارتفع هذا العدد مقارنة مع يوم أمس الأحد بواقع 475 حالة.

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