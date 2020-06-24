كورونا يتجاوز عتبة الـ 9 ملايين إصابة والوضع الوبائي في بكين «يتراجع»

أكثر من تسعة ملايين شخص حول العالم تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ بداية ظهوره قبل 6 أشهر في الصين وما زال عداد الإصابات مستمرا، فقد وصل عدد الوفيات إلى نحو 480 ألف حالة، في حين بلغ عدد الإصابات 9 ملايين و 360 ألف شخص.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات بمليونين وأكثر من 424 إصابة.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت أمس الاثنين، 21432 إصابة، و654 وفاة جديدة، والأحد، أعلنت عن زهاء 17400 إصابة و640 وفاة.

وتظهر الإحصاءات المسجلة في بكين تراجعا مستمرا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، حيث سجلت سبع من الحالات، وذلك انخفاضا من تسع في اليوم السابق.

ويذكر أن السلطات المحلية فرضت قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة، وكثفت من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.