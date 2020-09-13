«كورونا» يتغول عالمياً.. 28.7 مليون مُصاب و 919 ألف وفاة

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم من 28 مليون حالة، حيث يسجل انتشار الفيروس ارتفاعا مضطردا في كثير من الدول، في حين عاود الانتشار في عدد من الدول التي كانت قد سيطرت على الوباء.

ويواصل وباء كورونا المستجد، الانتشار وحصد المزيد من البشر في مختلف أنحاء العالم، حيث يقترب إجمالي الإصابات بالفيروس من 30 مليونا، فيما تقترب الوفيات الناجمة عنه من المليون وفاة.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 28.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 918894 حالة.

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة من حيث الأكثر إصابة ووفيات، حيث سجلت 6,500,589 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة فيها 193,735 وفاة.

وحلت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 4,659,984 إصابة و77,472 حالة وفاة.

وحلت البرازيل ثالثة من حيث إجمالي عدد الإصابات، وسجلت 4,315,687 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس 131,210 وفيات، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.