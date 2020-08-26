كورونا.. يتوحش في «الهند» و إصابات تحطم الأرقام

سُجلت الهند ما يزيد على 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي، إذ انتقل تفشي الوباء من المدن الكبرى إلى المدن الأصغر. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الي نيودلهي.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت ما يربو على 60 ألف إصابة بكورونا المستجد لليوم الثامن على التوالي، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 مليون.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ما جاء في بيان الصحة الهندية، اليوم الأربعاء: “تم تسجيل أكثر من 60 ألف إصابة اليوم الأربعاء، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 مليون”.

كما بلغ عدد الوفيات في الساعات 24 الماضية 1059، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 59449.

وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.