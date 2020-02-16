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طب وصحة

«كورونا» يُصيب 3 إسرائيليين على متن سفينة يابانية

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 فبراير 2020 - 15:21
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طب وصحة
حوالي 360 شخصا مصابون بالفيروس على متن السفينة، التي تحمل أكثر من 3700 شخص. [إنترنت]

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الأحد، عن إصابة 3 إسرائيليين بفيروس ”كورونا”، أثناء تواجدهم على متن السفينة السياحية ”دايموند برنسيس“ في اليابان.

وأعلنت السفارة الإسرائيلية في طوكيو، عن إصابة 3 إسرائيليين بفيروس“ كورونا“، أثناء وجودهم على متن السفينة التي تحمل على متنها العديد من المصابين بالفيروس.

ووفقا لوزارة الصحة اليابانية، فإن حوالي 360 شخصا مصابون بالفيروس على متن السفينة، التي تحمل أكثر من 3700 شخص من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن السفينة تخضع للحجر الصحي في سواحل اليابان منذ الثالث من الشهر الجاري.

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وبحسب صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من اليابان السماح للإسرائيليين بمغادرة السفينة إلى إسرائيل، لعزلهم وعلاجهم.

وأوضحت أن حوالي 15 إسرائيليا يوجدون على متن السفينة، وسط مساعٍ إسرائيلية لإعادتهم إلى إسرائيل وعلاجهم.

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