كورونا يعاود الظهور في ووهان الصينية بعد 35 يوماً

عاد فيروس كورونا للظهور مجددا في مدينة ووهان الصينية التي اعتبرت منشأ تفشي المرض، بعد أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد السبت، وهو أعلى عدد منذ 28 أبريل.

وذكرت لجنة الصحة المحلية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم أمس السبت.

وقالت اللجنة أن المريض أصيب بالعدوى محليا في عاصمة المقاطعة ووهان.

وحتى يوم السبت، سجلت هوبي بالإجمال 68129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما فيها 50334 حالة في ووهان. فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة 4512 شخصا، من ضمنهم 3869 في ووهان.

وتم تتبع ما مجموعه 283074 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، ولا يزال 1001 شخص منهم تحت الملاحظة الطبية.

وخفضت مقاطعة هوبي إجراءات العزل والتقييد الطارئة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني في 2 مايو الجاري.

وهذه أول مرة يعاود فيها كورونا الظهور في المدينة التي اعتبرت مهد وجوده، بعدما كانت السلطات الصحية الصينية قد أكدت يوم أمس السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي.

اقترح تصحيحاً