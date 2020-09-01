كورونا يفتُك «بالبرازيل» واصابات تتجاوز الـ3.9 مليون حالة

كان تفشي فيروس كورونا في البرازيل من الأكثر خطورة في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة منذ مارس.

ويواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح بعد ظهوره في البرازيل في ما اعتبره الخبراء “مأساة” في غياب سياسة صحية وطنية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة الـ3.9 مليون حالة.

وأكدت الوزارة أمس الاثنين، تسجيل 45961 إصابة جديدة بفيروس كورونا و553 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 3 ملايين و908 آلاف و272 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 121 ألفا و381 شخصا.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البرازيل عتبة الـ3.8 مليون إصابة بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وسجلت البلاد ثاني أكبر حصيلة في العالم للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.