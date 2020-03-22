«كورونا» يفرض حظر تجول كامل على تاجوراء

تم إقرار قيمة المخالفة بـ3000 آلاف دينار ليبي على المخالفين للحظر. [أرشيفية/إنترنت]

أعلنت بلدية تاجوراء، مساء اليوم الأحد، فرض حظر تجول كامل وتام داخل الحدود الإدارية للبلدية، اعتباراً من الساعة 6 مساء من يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري.

وأوضحت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على الخطر المحدق من وباء فيروس كورونا واستمرار الضعف في الأداء الحكومي وغياب الدعم المالي للبلديات لمواجهة هذه الأزمة حيث ثبت لدى البلديات بطء وتأخر الحكومة في تقديم الدعم العاجل والطوارئ والذي أفادوا بأنه ربما يأتي بعد أيام، وفقاً للبلدية.

كما أشارت بلدية تاجوراء إلى استمرار عدم تنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها مما يشكل هاجساََ وتخوفاََ لديهم بعدم جدوى الاستمرار في تصديق تلك الوعود، خاصة مع عدم فاعلية لجنة الأزمة التي تم تشكيلها، حيث لم تمنح أي دعم مالي يُمكنها من مباشرة عملها فعليا، حيث كان من المفترض أن تجتمع بالبلديات ولم يتم ذلك، وكذلك التأخر في تسليم البلديات سيارات الحرس البلدي وسيارات رش المبيدات، وفقاً لمنشور البلدية.

وأشارت البلدية أيضاً إلى استمرار تدفق الدخول للقادمين من الخارج من ليبيين وعائلات عربية وعمالة وافدة، والذي يعتبر خرقاََ لقرار قفل المطارات والمنافذ خاصة ما حدث اليومين الماضيين عند مدخل العاصمة طرابلس الشرقي والذي يشكل تهديداََ إضافياََ لصحة وأمن وسلامة المواطن.

وأفاد المجلس البلدي تاجوراء بأنه تم إقرار عدد من الإجراءات، عقب اجتماع مع وغرفة الطوارئ المُشكلة بالخصوص تتمثل في:

يبدأ الحجر الصحي والمنع التام والكامل للتجول والدخول داخل الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020.

إقفال المحلات بكافة أنواعها ونشاطاتها ويستثني من القرار الصيدليات والمستشفيات و المختبرات الطبية والعاملين بقطاع الصحة.

يستثني الحظر أيضا الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية والإسعاف والدفاع المدني والكهرباء والسيارات الحكومية “العامة” وأصحاب المهام والتكليفات الرسمية.

بعد تاريخ 24 مارس لن يسمح بالدخول داخل الحدود البلدية لمدة أسبوعين كاملين حيث سينظر المجلس البلدي في تمديد المدة من عدمه بناء على الوضع العام في البلاد وما تتخذه السلطات المسئولة من قرارات كما نص قانون رقم 59.

في حالة تعرض أي مواطن من خارج تاجوراء لظرف طارئ يضطره للدخول لبلدية تاجوراء يطلب منه التواصل مع غرفة الطوارئ للتنسيق والسماح له بالدخول في حالة قررت الغرفة تقدير ظروفه وفقا للمصلحة، وكذلك البضائع القادمة للعاصمة من موانئ الخمس ومصراتة.

هذا ودعت بلدية تاجوراء كافة المواطنين المقيمين داخل البلدية بأخذ كافة الاحتياطات والالتزام بالتعليمات و شراء الاحتياجات والضروريات خلال اليومين القادمين وذلك تفاديا لعدم خروجهم خلال فترة حظر التجول.

ونوهت البلدية بأنه تم إقرار قيمة المخالفة بـ3000 آلاف دينار ليبي على المخالفين، وسيتم اتخاذ العقوبات اللازمة حيال المخالفين وفقا لقانون العقوبات و حالة الطوائ وإعلان النفير.

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