كورونا يواصل حصد الأرواح.. والإصابات تتجاوز «12» مليون حول العالم

يواصل فيروس كورونا تمدده حول العالم حاصداً أرواح الآلاف من الأشخاص، فبحسب حصيلة لجامعة جونز هوبكنز، أودى وباء كوفيد-19 بحياة ما يزيد عن 550 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء الـ12 مليون مصاب.

وأعلنت الجامعة قائمة الدول الأكثر تضررا، ولا تزال الولايات المتحدة حيث تتصدر القائمة مسجلة حتى الآن أكثر من 132 ألف حالة وفاة، و3 ملايين و50 ألف إصابة.

كما أن حصيلة الضحايا في البرازيل حصد الفيروس منذ بدء تفشيه أرواح 70 ألف شخص، فيما سجلت السلطات الصحية أكثر من 1.7 مليون إصابة.

وأما في المرتبة الثالثة سجلت بريطانيا 44.6 ألف حالة وفاة وأكثر من 288 ألف إصابة، تليها إيطاليا بـنحو 35 ألف حالة وفاة وأكثر من 242 ألف إصابة.

وباتت المكسيك في المرتبة الخامسة حيث توفي نحو 33 ألف شخص منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين 275 ألف مصاب، بحسب آخر الإحصاءات والأرقام لجامعة “جونز هوبكنز”.

وحصد فيروس كورونا في فرنسا أرواح نحو 30 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين أكثر من 206 آلاف مصاب منذ بدء تفشي الفيروس، تليها إسبانيا حيث سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة و252 ألف إصابة.

وتأتي الهند في المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، حيث سجلت وفاة نحو 21 ألف شخص، وأكثر من 742 ألف إصابة.

وسجلت حتى الآن أكثر من 700 ألف إصابة، إلا أن حصيلة الوفيات لم تتجاوز 10.7 ألف حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا.