كورونا.. 10 دول صغيرة لم يصلها الوباء

أصاب مرض كورونا المستجد، جميع دول العالم تقريبا، باستثناء 10 دول.

فماذا تفعل هذه الدول حاليا؟

ونقل موقع “عربي 21” أن هذه الدول هي وفق تقرير لـ”بي بي سي”، بالاو-ميكرونيزيا- جزر مارشال-ناورو-كيريباتي- جزر سليمان-توفالو-ساموا-فانواتو-تونغا.

إلا أنه رغم عدم تسجيلها إصابات إلا أنها تأثرت اقتصاديا كما باقي دول العالم بتلك الجائحة.

فدولة مثل باولا والتي يعتمد 40% من دخلها على السياحة فإن إغلاق الفندق الرئيسي في البلد يعد خسارة كبيرة.

وفي جزر مارشال كانت نسبة إشغال الغرف في أحد الفنادق قبل الجائحة بين 75 إلى 88%، ومنذ إغلاق الحدود أوائل مارس، تراوحت هذه النسبة بين 3% و5%.

ومن المتوقع أن تفقد البلاد أكثر من 700 وظيفة في ظل التراجع الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، وهو أكبر تراجع منذ عام 1997.

وبات التأثير واضحا، لا سيما وأن جزر مارشال تشتهر بأسماك الزينة، لكن الصادرات تراجعت بنسبة 50%، وفقا لتقرير أمريكي.

أما في دولة فانواتو فيتوقع بنك التنمية الآسيوي تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 10%، وهو أكبر تراجع منذ استقلالها عام 1980.

باختصار قد تستطيع إبعاد فيروس كورونا، لكن لا تستطيع التغلب عليه، فقد يصيبك بطريقة أو بأخرى.