كورونا.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة في السعودية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 24 مايو 2020 - 16:30 | آخر تحديث: 24 مايو 2020 - 15:25 نُشر: الأحد، 24 مايو 2020 - 16:30
دولي
رويترز
إجمالي الحالات بلغ 390 وفاة و72560 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف مقارنة مع حصيلة أمس.

وأوضحت بيانات للوزارة، أن إجمالي الحالات بلغ 390 وفاة و72560 إصابة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 43520 بشفاء 2284 حالة خلال اليوم الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في الرياض (742) ومكة المكرمة (611) وجدة (474).

آخر تحديث: 24 مايو 2020 - 15:25
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