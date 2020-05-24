كورونا.. 11 وفاة و2399 إصابة جديدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 11 وفاة و2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض طفيف مقارنة مع حصيلة أمس.

وأوضحت بيانات للوزارة، أن إجمالي الحالات بلغ 390 وفاة و72560 إصابة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 43520 بشفاء 2284 حالة خلال اليوم الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الجديدة تم تسجيلها في الرياض (742) ومكة المكرمة (611) وجدة (474).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2399) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2284) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (43,520) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/weODgcrCkz — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 24, 2020