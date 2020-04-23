«كورونا» 14 إصابة جديدة من طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان

عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة “كوستا أتلانتيكا” إلى 48 شخصا [انترنت]

أصيب 14 آخرون من طاقم سفينة سياحية إيطالية في جنوب غربي اليابان، بفيروس كورونا، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الخميس.

ويرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة “كوستا أتلانتيكا” إلى 48 شخصا.

وكان أحد أفراد الطاقم الـ34 الذي أصيب بالفعل بالفيروس، نقل إلى مستشفى بعد ظهور أعراض شديدة عليه، حسبما نقلت “كيودو نيوز” عن مسؤولين بحكومة مقاطعة ناجاساكي.

وتحمل السفينة طاقما يتكون من 623 شخصا، وكانت تعتزم التوجه في البداية إلى الصين للصيانة، لكنها توقفت في اليابان بسبب فيروس كورونا.

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