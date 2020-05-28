«كورونا» 200 إصابة جديدة في السودان و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: “تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749”.

وأشار البيان الوزاري إلى بلوغ عداد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصا​​​.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.