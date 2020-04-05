«كورونا» 3 إصابات في نادي برشلونة

إصابة نائب الرئيس جوردي بعد إصابتين سابقتين داخل النادي [عربي21]

أصيب نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونر، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بحسب إعلام محلي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، السبت، أن الفحوصات الطبية لجوردي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن كاردونر كان في اجتماع مع مجلس الإدارة قبل أيام، ولكن عبر تقنية الفيديو، والتي شهدت مناقشة عدة مواضيع منها خفض رواتب العاملين واللاعبين.

وتأتي إصابة نائب الرئيس بعد إصابتين سابقتين داخل النادي، وهي رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم رامون كانال، وطبيب فريق كرة اليد جوسيب أنتوني.

ويخضع جميع أعضاء الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة إلى العزل المنزلي منذ توقف الدوري.

ويتابع أعضاء الفريق تدريباتهم من خلال تقنية اتصال الفيديو مع المعد البدني في الفريق، وذلك خوفًا من إصابتهم بالفيروس القاتل المستمر في الانتشار وحصد الأرواح حول العالم.

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