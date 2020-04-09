كورونا.. 31 إصابة وحالتي وفاة بين أبناء الجالية الليبية في بريطانيا

ارتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة. [رويترز]

أعلنت السفارة الليبية في بريطانيا، عن إصابة 31 مواطنة ومواطن ليبي بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة توفي منهم شخصان.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن 11 إصابة لرجال بينهم 6 أطباء، و8 إصابات لنساء، و11 إصابة لأطفال، وأن حالتي الوفاة أعمارهم فوق 60 سنة ويعانون من أمراض مزمنة.

حالات الإصابة والوفيات بفيروس #كورونا بين الليبيين في المملكة المتحدة 2020/04/08إنا لله وإنا إليه راجعون، تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله.حفظ الله الجميع.السفارة الليبية – لندن. Gepostet von ‎السفارة الليبية في لندن – Libyan Embassy in London‎ am Mittwoch, 8. April 2020

وأعلنت السلطات البريطانية أمس الأربعاء، عن تسجيل 936 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعتبر أكبر حصيلة يومية للوفيات في البلاد حتى الآن.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 7172 حالة.

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