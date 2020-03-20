كورونا.. 380 حالة وفاة في إيطاليا خلال يوم واحد

بلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا 3405 حتى مساء الخميس. [أ ف ب]

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، قفز بنحو 380 حالة خلال يوم واحد إلى حوالي 2550.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله: “إذا تأكد ذلك فستكون تلك أكبر زيادة منذ ظهور الفيروس قبل نحو شهر في المنطقة الأشد تضررا من العدوى في البلاد”.

وأفاد المصدر بأن عدد حالات الإصابة الجديدة في المنطقة التي تضم مدينة ميلانو العاصمة المالية لإيطاليا، زاد بنحو 2380 ليرتفع إجمالي الإصابات في لومبارديا إلى حوالي 22264.

وبحسب آخر إحصائيات مساء الخميس، بلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا 3405 حالات وفاة، وهو الأعلى في العالم.

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