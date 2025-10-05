كوريا الجنوبية.. أكثر من 7 آلاف حالة انتحار خلال 6 أشهر

كشفت بيانات حكومية كورية جنوبية، الأحد، عن انتحار أكثر من 7 آلاف شخص في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وأظهرت هيئة الإحصاء الكورية أن عدد حالات الانتحار بلغ 7,067 حالة بين يناير ويونيو، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ7,844 حالة في نفس الفترة من العام الماضي، لكنه يعادل تقريبًا أرقام النصف الأول من عام 2023 التي سجلت 7,142 حالة.

وتوضح الإحصائيات أن الفئة العمرية الأكثر تأثرًا هي الأشخاص في الخمسينيات بنسبة 22.4%، تليهم الفئات في الأربعينيات (19%)، والستينيات (15.1%)، والثلاثينيات (13.5%)، والسبعينيات (9.8%).

وأكد خبراء الصحة العامة أن الانتحار لا ينبغي اعتباره مشكلة فردية فقط، بل قضية اجتماعية وهيكلية واسعة تتطلب تدخلاً شاملاً في مجالات الصحة العامة والسياسات الاجتماعية.

وقال تشوي مين جيه، باحث في الصحة العامة بجامعة كوريا، إن على الحكومة توسيع التدخلات لتشمل استراتيجيات شاملة لتقييم تأثير السياسات المالية وسياسات العمل على معدلات الانتحار، وإنشاء مركز مراقبة مركزي لمتابعة المخاطر وتطبيق إجراءات تكميلية عند الحاجة.

وتُعد كوريا الجنوبية من الدول ذات أعلى معدلات الانتحار بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث بلغ معدل الانتحار 26.2 حالة لكل 100 ألف نسمة في عام 2024، وهو أكثر من ضعف متوسط المنظمة البالغ 10.8.