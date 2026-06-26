«مجوهرات فاخرة مقابل وظائف».. سقوط زوجة الرئيس الكوري السابق

أصدرت محكمة سيئول المركزية في كوريا الجنوبية حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي، زوجة الرئيس السابق المخلوع يون سيوك-يول، بعد إدانتها في قضايا تتعلق بتلقي رشاوى وهدايا ثمينة مقابل تسهيلات وتعيينات وظيفية.

وأدانت المحكمة كيم في جميع التهم الموجهة إليها، والتي تضمنت قبول هدايا ومجوهرات باهظة قُدرت قيمتها بنحو 300 مليون وون كوري، أي ما يعادل نحو 195 ألف دولار أميركي.

وبحسب تفاصيل القضية، تلقت كيم مجوهرات تتجاوز قيمتها 100 مليون وون، من بينها عقد من دار “فان كليف آند آربلز”، قُدم لها من رئيس مجلس إدارة شركة إنشاءات خلال الفترة بين مارس ومايو 2022، مقابل تسهيل تعيين صهره في وظيفة حكومية.

كما شملت الإدانة تلقيها مجسّمًا ذهبيًا على شكل سلحفاة من رئيس لجنة التعليم الوطنية السابق لي بيه-ونغ في أبريل من العام نفسه، مقابل تعيينه في منصبه، إضافة إلى حقيبة من دار “ديور”، وساعة من طراز “فاشيرون كونستانتين”، فضلًا عن لوحة فنية تلقتها من مدعٍ عام سابق في فبراير 2023.

وأكد الادعاء العام أن المتهمة استغلت موقعها الرسمي بشكل متكرر لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن النيابة كانت قد طالبت بالحكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف.

وجاء الحكم بعد محاكمة تناولت اتهامات تتعلق بإساءة استخدام النفوذ واستغلال المنصب العام للحصول على هدايا وتسهيلات وظيفية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها الساحة السياسية في كوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.

وتُعد قضايا الفساد المرتبطة بالنخب السياسية في كوريا الجنوبية من الملفات المتكررة في البلاد، حيث شهدت السنوات الماضية سلسلة من المحاكمات التي طالت مسؤولين ورؤساء سابقين، في إطار تشديد السلطات القضائية إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الحياة العامة.