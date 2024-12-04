كوريا الجنوبية.. انخفاض حاد بأسهم الشركات في التعاملات الأمريكية

انخفضت أسهم الشركات الكورية الجنوبية المدرجة في الولايات المتحدة، بشكل حاد بعد أن أعلن رئيس البلاد يون سيوك يول الأحكام العرفية، مما أثار المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الثالث العشر في العالم.

وانخفضت أسهم “iShares MSCI كوريا الجنوبية ETF”،المسجلة في الولايات المتحدة والتي تضم حوالي 100 شركة كورية جنوبية كبيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 6٪، ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وانخفضت أسهم سامسونغ أكبر شركة في كوريا الجنوبية بنسبة 7% في تعاملات المملكة المتحدة.

وقفز الدولار الأمريكي نحو 2% مقابل الوون وهو أضعف أداء للعملة الكورية الجنوبية منذ عام 2009.

يأتي هذا بعدما اتهم الرئيس “يون سوك يول” أحزاب المعارضة بالتعاطف مع كوريا الشمالية والسيطرة على البرلمان، وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية، لتتولى السلطات العسكرية إدارة البلاد في ظل الأحكام العرفية.