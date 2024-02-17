كوريا الجنوبية تبتكر نوعاً جديداً من الأغذية

ابتكر علماء نوعا جديدا من الأغذية قد يساعد في حل الأزمات الغذائية، لا سيما في ظل التضخم الذي يضرب الأسواق.

وذكرت مجلة “ماتر”، أن علماء من كوريا الجنوبية، ابتكروا نوعا جديدا من الأغذية المستدامة بيئيا، والتي تمزج بين الأرز وخلايا لحم البقر، مؤكدين أنه قد يساعد في حل الأزمات الغذائية وسيكون بديلا للحوم أرخص.

وذكرت المجلة، أن باحثين في جامعة يونسي في سيول، قاموا بزرع هذا الأرز الجديد داخل مختبر، مشيرين إلى أنه يحتوي على خلايا عضلية ودهنية من لحم البقر، وكانت النتيجة إنبات أرز وردي.

وأشار الباحثون، إلى أن المنتج النهائي يحتوي على 8 بالمئة بروتين و7 بالمئة دهون أكثر مما يحتويه الأرز العادي، وهو أكثر صلابة ويتفتت بصورة أكبر من الحبوب الطبيعية.

وقالت المشاركة في إعداد الدراسة بارك سو هيون: إن الأرز يحتوي أصلا على كمية عالية من العناصر الغذائية، والبروتينات، مشيرة إلى أن إضافة خلايا متأتية من البقر تعزز هذه العناصر.

وقالت بارك: في حال طُرح هذا الأرز في الأسواق، فسيكون خيارا أرخص بكثير للمستهلكين في كوريا الجنوبية، إذ يتوقع أن يبلغ سعر الكيلو منه نحو 2,23 دولار، بينما يصل سعر كيلو لحم البقر 15 دولارا.

يذكر أن أسعار المواد الغذائية في العالم، لا سيما الأرز واللحوم، شهدت تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ماجعل الكثير من الشعوب غير قادرة على مجاراة ارتفاع أسعارها واضطرت للاستغناء عنها.