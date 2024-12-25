كوريا الجنوبية تتحول إلى مجتمع «فائق الشيخوخة»

أعلنت كوريا الجنوبية، “أن شعبها تحول رسميًا إلى “مجتمع فائق الشيخوخة”، بعدما تجاوزت نسبة السكان، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر 20% من إجمالي عدد السكان”.

وذكرت وكالة “يونهاب”، “أن ذلك يعكس أزمة ديموغرافية متزايدة في البلاد، بسبب الشيخوخة السريعة والانخفاض الحاد في معدلات المواليد”.

وأضافت أن “عدد المواطنين في كوريا الجنوبية، الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما، بلغ 10.24 ملايين شخص، ما يمثل 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.22 مليون نسمة”.

وبحسب الوكالة، “تشير البيانات إلى أن أعداد المواطنين في فئة الـ65 عاماً أو أكثر في كوريا الجنوبية، شهدت زيادة تدريجية على مدى سنوات، حيث كانت تمثل هذه الفئة 10% من السكان في عام 2008، ثم ارتفعت إلى 15% في 2019، لتصل إلى 19.05% في بداية عام2024، وبلغ عدد النساء في هذه الفئة العمرية 5.69 مليون امرأة، مقابل 4.54 مليون رجل”.

وكشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن “خطط لإنشاء وزارة جديدة تهدف إلى وضع استراتيجيات سكانية لمواجهة هذه الأزمة المتزايدة”.

يذكرأنه “ووفقاً للأمم المتحدة، تُصنف الدول التي تزيد نسبة كبار السن فيها عن 7% كمجتمعات متقدمة في السن، وتعتبر الدول التي تتجاوز فيها النسبة 14% مجتمعات مسنّة، في حين أن الدول التي يتجاوز فيها كبار السن نسبة 20% تُعتبر “مجتمعات فائقة الشيخوخة”، و”تنفق الحكومة الكورية الجنوبية مليارات الدولارات لتشجيع السكان على الإنجاب، ويتوقع أن ينخفض عدد السكان إلى 39 مليون نسمة بحلول عام 2067، وسيكون عندها متوسط أعمار السكان 62 عاماً”.