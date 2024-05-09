كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات لتشجيع «زيادة المواليد»

تعمل كوريا الجنوبية على اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع مشكلة انخفاض المواليد في البلاد، والعمل على زيادتها.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إلى “استحداث وزارة لتشجيع المواليد في الدولة الآسيوية التي تواجه أزمة ديموغرافية”.

وقال يون: “أطلب تعاون البرلمان لمراجعة تنظيم الحكومة من أجل إنشاء وزارة للتخطيط لمواجهة انخفاض معدل المواليد”.

يذكر أنه أعلنت سيول في فبراير الفائت، أنه “في عام 2023 انخفض عدد الأطفال الحديثي الولادة في كوريا الجنوبية، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 51 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له (230 ألفا) منذ أول إحصائية جرت على هذا الصعيد في 1970، وانخفض معدل الخصوبة إلى 0.72 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 اللازم للحفاظ على عدد السكّان عند مستواه الحالي”.

ويعتبر معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية هو الأدنى بين سائر الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما أن متوسط العمر الذي تلد فيه المرأة طفلها الأول في هذا البلد هو 33.6 سنة، وهو الأعلى في سائر دول المنظمة، وأنفقت “سيول” أموالا طائلة في محاولة لتشجيع الولادات، من خلال تقديم إعانات مالية وتوفير رعاية للأطفال ومدّ يد المساعدة لعلاج العقم، ووفق الخبراء، فإن “عدد سكان كوريا الجنوبية سينخفض بمقدار النصف بحلول عام 2100”.