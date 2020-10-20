كوريا الجنوبية.. تستلم 24 مقاتلة «شبح» من الولايات المتحدة

الوكالة الكورية الجنوبية لشراء الأسلحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن استلامها لـ24 مقاتلة حربية من الجيل الـ5 من طراز”F-35A”، من الولايات المتحدة حتى الآن.

وأكدت الوكالة على أن كوريا الجنوبية تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ضد التهديدات الخارجية.

وبدأت كوريا الجنوبية في استقدام مقاتلات الشبح الأمريكية المتطورة، منذ شهر مارس من العام الماضي، لتعزيز قدراتها بموجب خطة تهدف إلى نشر 40 وحدة حتى العام المقبل.

وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، في تقرير رفع بغرض التدقيق البرلماني، إننا “واجهنا بعض التأخير في التوصيل بسبب وضع كورونا، ولكن بفضل التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تمت عملية التوصيل وفقا للخطة”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوكالة إلى إن كوريا الجنوبية ستكمل بناء منشآت تخزين الطائرات، بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأنه “من المتوقع أن تعزز الطائرات هذه القدرات العملياتية، وأن تدعم الاستعداد لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات، نظرا لأنها تعتبر حجر الزاوية في مخطط الاستهداف الاستراتيجي، ضد القوى المعادية المحتملة”.