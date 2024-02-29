كوريا الجنوبية تسجّل أدنى «معدل ولادات» منذ عقود

سجلت معدلات الولادة في كوريا الجنوبية العام الماضي 2023 أدنى مستوى لها منذ عقود، وسط تحذيرات من تراجع عدد السكان إلى النصف!

وقال ليم يونغ إيل، من مكتب التعداد في وكالة الإحصاء الحكومية: إن عدد المواليد الجدد في العام 2023 بلغ 230 ألفا، أي أقل بنسبة 7.7 في المئة عما كان عليه سنة 2022، مضيفا: في 2023، بلغ معدل المواليد لكل ألف نسمة 4.5 مقابل 4.9 في 2022.

وأوضح ليم يونغ إيل، أن عدد المواليد الجدد ومعدل المواليد لكل ألف نسمة، بلغا أدنى مستوى لهما منذ العام 1970، منذ بد جمع هذه البيانات.

وأضاف: للحفاظ على العدد الحالي للسكان 51 مليون شخص، سيتعيّن على النساء إنجاب 2.1 طفل في المتوسط خلال حياتهن، لكن في 2023، استمر معدل الخصوبة في التراجع ليصل إلى 0.72.

وأشار المسؤول الكوري، إلى أن “سول”، أنفقت مبالغ طائلة تجاوزت مليارات الدولارات في محاولة لتشجيع الولادات، من خلال دفع إعانات لرعاية الأطفال وتوفير مساعدات في علاجات العقم.

وقال معهد القياسات والتقييم الصحي في جامعة واشنطن في “سياتل” بالولايات المتحدة: في حال تواصلت هذه الوتيرة، سينخفض عدد سكان كوريا الجنوبية عام 2100 إلى النصف تقريبا ليصل إلى 26.8 مليون نسمة.

يذكر أن انخفاض معدل الولادات في كوريا الجنوبية، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف تربية الأطفال، بالإضافة إلى تحمّل المرأة العاملة المسؤوليات المنزلية ومهام تربية الأطفال، وذلك وفق تحليلات خبراء من كوريا الجنوبية.