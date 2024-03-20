كوريا الجنوبية تسجّل أول ارتفاع بأعداد الزيجات منذ 12 عاماً

ارتفع عدد الزيجات في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

ووفقا لبيانات وكالة الإحصاء الكورية، بلغ عدد الزيجات في كوريا العام الماضي 194 ألفًا بارتفاع بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق له.

وأضافت البيانات، أن هذه المرة الأولى منذ عام 2011 التي تسجل فيها البلاد زيادة على أساس سنوي في عدد الزيجات.

وحسب وكالة “يونهاب”، قال مسؤول في الوكالة: ارتفع عدد الكوريين الذين تزوجوا من أجانب بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 20 ألفا في 2020، ما يعني أن زيجة واحدة من كل 10 زيجات العام الماضي كانت زواجا مختلطا.

وأضاف المسؤول: ارتفع متوسط عمر الذكور الذين تزوجوا للمرة الأولى إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 عاما في 2023، ارتفاعا بـ0.3 أعوام مقارنة بالعام السابق له، كما ارتفع متوسط عمر الإناث اللائي تزوجن للمرة الأولى بنسبة 0.2 أعوام إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 31.5 عاما.

وبحسب المسؤول، تراجع عدد المطلقين بنسبة 0.9% على أساس سنوي إلى 92 ألفا، ليتراجع للعام الرابع على التوالي، بينما ارتفع الطلاق في حالات الزواج المختلط بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 6,000 حالة.

يذكر أنه وفي عام 2022، شهدت البلاد أقل عدد زيجات على الإطلاق بلغ 192 ألفا، وشهد العدد تراجعا تدريجيا خلال العقود الماضية من 435 ألفا في 1996 إلى أقل من 400 ألف في 1997 وأقل من 200 ألف في 2021.

هذا وتراجع معدل المواليد في البلاد خلال السنوات الماضية ليقل عن 400 ألف لأول مرة على الإطلاق في 2017، ثم تراجع إلى أقل من 300 ألف في 2020 ثم إلى أقل من 250 ألفا في 2022، وبحسب البيانات، انخفض عدد المواليد بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى أقل مستوى على الإطلاق عند 229,970 في 2023.