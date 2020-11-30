كوريا الجنوبية تُغلق الحمامات والسّاونا وقاعات الرياضة والتسلية الجماعية، لمكافحة وباء كورونا.

قررت كوريا الجنوبية تشديد القيود الوقائية لمكافحة وباء كورونا بحيث ستشمل إغلاق حمّامات البخار والسّاونا ونشاطات رياضية وترفيهية جماعية في سيئول ومحيطها لأسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء.

من بين النشاطات الرياضية والترفيهية المقرر منعها، ذكرت السلطات 9 أنواع تمارَس عادة في القاعات المغلقة، مثل الآيروبيكس، والكيك بوكسينغ، ورقص الزومبا. كما تقرَّر حظر نشاطات جماعية بالفنادق وإغلاق قاعات الحفلات ودور الضيافة الأخرى والملاهي الليلية، لا سيما مع اقتراب موعد الاحتفال بعيدي ميلاد السيد المسيح و رأس السنة الجديدة.

وفيما يخص القاعات الخاصة بحفلات الزفاف ومراسم الجنازات، لم يعد مسموحا بتجمع أكثر من 100 شخص في المكان الواحد. أما المقاهي والمطاعم، فلا يمكنها استقبال الزبائن بداخلها إلا لخدمات تسليم الطلبات أو إيصالها إلى البيوت والمؤسسات.

في غضون ذلك، تبقي كوريا الجنوبية على تدابير التباعد الاجتماعي القائمة، مع تشديدها في مناطق معينة من البلاد، بما يحفظ التوازن بين ضرورات كبح انتشار وباء كورونا وحاجات الاقتصاد والمعيشية.

تأتي هذه التدابير الجديدة بحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، بعد تحذير خبراء الصحة من إمكانية بلوغ عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 1000 إصابة في حال لم تُشدَّد التدابير الوقائية. وأعلنت الدوائر الصحية الرسمية أن البلاد سجلت 438 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الاثنين.