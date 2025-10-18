كوريا الجنوبية تُطوّر سفناً حربية مدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي»

تعمل شركة Hanwha Ocean الكورية الجنوبية على مشروع لتطوير سفن حربية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لصالح الأسطول البحري الكوري الجنوبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع البحرية لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

ووفقًا لموقع NextGenDefense، ستتميز هياكل هذه السفن الجديدة بالمتانة وخفة الوزن، إلى جانب بصمة رادارية منخفضة تتيح لها التخفي عن رادارات العدو، مما يزيد من فرص بقائها في ميدان المعركة.

كما ستُجهز هذه السفن بمجموعة متطورة من الأسلحة قادرة على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات، بما في ذلك الصواريخ، والطائرات، والقذائف الموجة، والطائرات الانتحارية المسيّرة.

ووفقًا للتسريبات، ستكون السفن الجديدة مشابهة من حيث الحجم للسفن القتالية الحالية التي تملكها كوريا الجنوبية، لكن ما يميزها بشكل رئيسي هو اعتمادها على برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة تسهل على الطواقم عمليات التحكم في منظومات السفينة وأسلحتها بدقة وكفاءة أعلى.

وفي تصريح له، قال رئيس شركة Hanwha Ocean: “مع تطور بيئة الأمن العالمي واحتدام المنافسة على الهيمنة البحرية الإقليمية، تحتاج كوريا الجنوبية إلى منصة قتالية بحرية جديدة لمواجهة هذه التحديات. التقنيات الحديثة التي ستحصل عليها السفن الجديدة وتصميمها المتقدم سيوفران لطواقمها أفضل وسائل الراحة خلال المهمات الطويلة”.