كوريا الجنوبية تعزز جهودها لتوسيع استخدام الطاقة النووية

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستعمل على تعزيز صناعة الطاقة النووية للانضمام إلى الجهود العالمية لتوسيع استخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة النظيفة.

وقال وزير العلوم “لي جونغ هو”، في كوريا الجنوبية: كدولة تمتلك خامس أكبر قدرة على توليد الطاقة النووية في العالم، تسعى كوريا الجنوبية إلى توسيع الطاقة النووية للانضمام إلى خطة المجتمع الدولي.

وأضاف: إن كوريا الجنوبية ستستثمر في تطوير مفاعل وحدات صغيرة (SMR) وتقنيات أخرى لمساعدة المجتمع الدولي على الوصول إلى هدف التوسع في الطاقة النووية والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في عصر الذكاء الاصطناعي.

وبحسب وكالة “يونهاب”، دعا وزير العلوم، إلى تقديم الدعم الدولي لتعزيز مبادرة الطاقة الخالية من الكربون، التي اقترحها الرئيس يون سيوك-يول خلال خطابه الرئيسي في الجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر، والتي تتضمن تعزيز الاستخدام النشط للطاقة النووية والهيدروجين الأخضر كموارد طاقة بديلة لتحقيق أهداف حياد الكربون العالمية بشكل أفضل.

يذكر أنه وبحسب وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جاءت تصريحات وزير العلوم لي جونغ هو في كوريا الجنوبية، خلال قمة الطاقة النووية 2024 التي عقدت في بلجيكا، بحضور 38 دولة مؤيدة للطاقة النووية، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والصين وبريطانيا.

وتهدف القمة، وهي أول تجمع دولي متعدد الأطراف في مجال الطاقة النووية، إلى مناقشة التدابير اللازمة لدعم الابتكار في صناعة الطاقة النووية استجابة لتغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وجاء التزام كوريا الجنوبية بتوسيع الطاقة النووية بعد مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ في ديسمبر، حيث كانت واحدة من 22 دولة وقعت على إعلان مشترك يدعو إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050.