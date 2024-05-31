كوريا الجنوبية تعلن زوال التجارة مع جارتها الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية زوال التجارة مع جارتها الشمالية، مشيرة إلى أن العام الماضي لم يشهد أي تجارة عبر الحدود بين الكوريتين.

وبحسب “كتاب الأبيض للتوحيد لعام 2024″، الصادر عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، “هذه هي المرة الأولى التي لا تسجل فيها الكوريتان أي معاملات تجارية عبر الحدود منذ 1989، عام انطلاق التجارة بين البلدين”.

وبحسب وكالة يونهاب، “ذكرت الوزارة، أن قيمة المساعدات الغذائية التي تقدمها كوريا الجنوبية للأطفال الكوريين الشماليين وغيرها من المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية بلغت 900 مليون وون (653 ألف دولار) في العام الماضي، بانخفاض عن 2.6 مليار وون في العام السابق، ومن هذا المبلغ، قدمت المجموعات المدنية مساعدات بقيمة 700 مليون وون”.

ووفق البيانات، “بلغت القيمة التراكمية للمعاملات بين الكوريتين 24.86 مليار دولار أمريكي بين عامي 1989 و2022″، “وجاء حجم المساعدات الإنسانية للعام 2023 في أدنى مؤشر منذ العام 1995”.

وقالت الوزارة: “إن الكوريتين لم تشهدا عام 2023 أي تبادلات إنسانية للعام الثالث على التوالي”.