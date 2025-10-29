بالفيديو.. كوريا الجنوبية تمنح الرئيس الأمريكي وسام «موغونغهوا العظيم»

منحت كوريا الجنوبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام “موغونغهوا العظيم”، أرفع تكريم في البلاد، خلال زيارته الرسمية، ليصبح أول رئيس أمريكي ينال هذا الوسام. وجاء التكريم تقديراً لدوره في إحلال السلام بشبه الجزيرة الكورية ودعمه المستمر لهذا المسار.

وسلّم الرئيس الكوري لي جيه ميونغ الوسام لترامب في مراسم بالمتحف الوطني بمدينة كيونغجو، كما أهداه نسخة طبق الأصل من تاج “تشيون ما تشونغ” الذهبي، رمز السلام والحكمة والسلطة.

واعتبر ترامب الوسام “هدية رائعة” وأكد حرصه على استمرار العلاقات القوية بين البلدين، بالتزامن مع التحضيرات لقمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).