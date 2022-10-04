كوريا الجنوبية تُحذّر جارتها الشمالية من ردٍ حازم

توعد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بـ”رد حازم” على إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء، صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن “هذه التجربة الصاروخية الكورية الشمالية استفزاز جديد ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة”.

وأضافت: “أمر الرئيس برد حازم وباتخاذ إجراءات مناسبة بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

وقال يون في تصريح صحفي بعد وقت قصير من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد صاروخا باليستيا متوسط المدى تم إطلاقه باتجاه الشرق فوق اليابان: “كوريا الشمالية أطلقت مرة أخرى صاروخا باليستيا متوسط المدى يبلغ مداه نحو 4 آلاف كيلومتر فوق الأرخبيل الياباني”.

وأضاف: “كما ذكرت في الأول من أكتوبر، في يوم القوات المسلحة، فإن مثل هذه الاستفزازات النووية المتهورة ستقابل برد حازم من قبل جيشنا وحلفائنا، وكذلك المجتمع الدولي”.

وأفادت وكالة أنباء “يونهاب” نقلا عن وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ لم تستجب لخط الاتصال بين الكوريتين كجزء من الاتصالات اليومية، بعد إطلاقها لهذا الصاروخ الباليستي.

بدوره أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية قطع مسافة حوالي 4600 كيلومتر مع أقصى ارتفاع طيران يبلغ ألف كيلومتر.

وأضاف أن “الصاروخ حلق فوق أراضي بلدنا في منطقة أوموري وسقط في المحيط الهادئ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد”.

وأجرت كوريا الشمالية 5 عمليات إطلاق صواريخ خلال أكثر من أسبوع بقليل، وجاء ذلك بعد تدريبات عسكرية مكثفة شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، بما في ذلك مناورة بحرية مع حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس رونالد ريغان”.