كوريا الجنوبية تُسجل خمس حالات عدوى محليّة بـ«كورونا»

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، خمس إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد ترتبط جميعا بمجموعة من الحالات ظهرت بين مرتادي ملاه ليلية وحانات في العاصمة أثارت مخاوف من ظهور موجة تفش ثانية للمرض.

وخففت كوريا الجنوبية إجراءات العزل العام في السادس من مايو أيار بعد أسابيع من عدم تسجيل أي إصابات محلية، لكن ارتفاع حالات الإصابة المرتبطة بملاه ليلية وحانات في حي إيتوان بسول دفع السلطات لإعادة النظر في تخفيف الإجراءات.

لكن الحكومة تمسكت بقرار تخفيف القيود بالسماح بفتح المكاتب والمنشآت العامة والمراكز الرياضية بينما أمرت بعض الملاه الليلية والحانات في العاصمة بالإغلاق مجددا كما أجلت عودة الدراسة لأسبوع إضافي.

وسجلت كوريا الجنوبية 13 إصابة جديدة بالمرض حتى منتصف ليل أمس السبت بما يرفع الإجمالي في البلاد إلى 11050 إضافة إلى 262 وفاة.

ومن بين تلك الحالات الجديدة ارتبطت خمس إصابات بملاهي سول بينما جاءت سبع حالات من الخارج.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تقل فيه الإصابات المحلية الجديدة عن عشرة منذ ظهور التفشي الأخير في سول، لكن حتى الآن هناك نحو 168 إصابة مرتبطة بإيتوان بين مرتادين لحانات المنطقة أو من خالطوهم من أفراد الأسرة أو الزملاء أو الطلبة.