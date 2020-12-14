كوريا الجنوبية تُغلق المدارس مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أصدرت السلطات بكوريا الجنوبية أمرا بإغلاق المدارس اعتبارا من يوم الغد الثلاثاء في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، في مسعى للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء الجائحة.

وستصبح الدارسة في المدارس الواقعة في منطقة العاصمة عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر، في أحدث تعزيز لإجراءات التباعد الاجتماعي التي أخفقت حتى الآن في وقف الزيادة في الإصابات.

ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي، والتي من شأنها أن تغلق رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وقال رئيس الوزراء، تشونج سي كيون، إن مثل هذه الخطوة تطلبت مراجعة متأنية، مع تعرض الحكومة لضغوط متزايدة لبذل المزيد من الجهود للحد من ارتفاع الإصابات.

وحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيان رئيس الوزراء من مكتبه قوله خلال اجتماع لمسؤولي الصحة إن” الحكومة لن تترد في اتخاذ قرار للانتقال إلى المرحلة الثالثة، إذا رأت أن ذلك ضروري، مع أخذها في الاعتبار آراء الوزارات والحكومات المحلية والخبراء المعنيين”.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.