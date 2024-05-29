كوريا الجنوبية والإمارات توقعان اتفاقيات بمجالات عديدة

وقعت كوريا الجنوبية والإمارات، اتفاقيات بمجالات عديدة لا سيما قطاعات الطاقة والدفاع والتجارة.

وخلال قمة مشتركة، جمعت رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سول، “تعهد الرئيسان بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين”.

وبحسب وكالة رويترز، “ركزت القمة، التي تأتي بعد زيارة دولة قام بها “يون” إلى أبوظبي في أوائل العام الماضي، على مجالات الطاقة والدفاع، إذ تسعى “سول” للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية للدولة الخليجية الغنية بالطاقة”.

وقال مكتب الرئيس كوريا الجنوبية في بيان: “العلاقة الخاصة بين الزعيمين بمثابة فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية الخاصة للبلدين والتقدم فيها”، مضيفا: “يهدف البلدين إلى تعزيز التعاون طويل الأمد في صناعات الدفاع”.

ووفق البيان، “أكدت الإمارات على خطتها لاستثمار 30 مليار دولار في الشركات الكورية الجنوبية في مجالات تشمل الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية، وكشفت شركة “مبادلة” للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي للإمارات، عن خطط لاستثمار أكثر من 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، حيث وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بشأن توسيع إطار التعاون الاستثماري.

وبحسب البيان، “وقع البلدان 19 صفقة تجارية ومذكرة تفاهم تشمل الاستثمار والطاقة، والطاقة النووية والدفاع والتكنولوجيا وتغير المناخ والتبادل الثقافي، كما وقعا اتفاقية لتعزيز التدفقات الاستثمارية في القطاعات التي تركز على المستقبل في اقتصاد كوريا الجنوبية”.

ووفق البيان، “وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خطاب نوايا مع شركتين كوريتين لبناء السفن، وهما شركة سامسونج للصناعات الثقيلة وشركة هانهوا أوشن، لبناء ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال على الأقل، بقيمة 1.5 مليار دولار”.

وبحسب البيان، “وقع وزيرا صناعة البلدين رسميا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحرير التجارة بين البلدين المتفق عليها في أكتوبر تشرين الأول والتي ستلغي جميع الرسوم الجمركية على صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية عند التصديق عليها، وستسقط الإمارات رسوم استيراد السيارات على مدار العقد المقبل، وتلغي كوريا الجنوبية الجمارك على واردات النفط الخام، وسيؤدي الاتفاق إلى إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 90 بالمئة من واردات البلدين”.

هذا وأصبحت الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء في زيارة دولة تستغرق يومين لمناقشة سبل تعميق التعاون في التجارة والاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات، وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس إماراتي بزيارة دولة لكوريا الجنوبية.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 20.8 مليار دولار في عام 2023، بزيادة كبيرة عن 190 مليون دولار في عام 1980، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرابع عشر لكوريا الجنوبية من حيث أكبر الشركاء التجاريين لكوريا.

وفي عام 2022، وقّعت الإمارات العربية المتحدة صفقة لشراء منظومة صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز “تشيونغونغ-2″، وهي عنصر أساسي في برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ المتعدد المستويات، كما قامت كوريا الجنوبية ببناء 4 محطات للطاقة النووية في “براكة” بموجب عقد بقيمة 20 مليار دولار في عام 2009، وهو أول مشروع نووي لكوريا الجنوبية خارج البلاد.