كوريا الجنوبية واليابان تُناقشان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

أجرى كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية واليابان محادثات في سيئول اليوم الأربعاء لمناقشة الاستفزازات العسكرية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية “كيم غون” اجتمع مع نظيره الياباني “هيرويوكي نامازو” في وزارة الخارجية بسيئول.

وبحسب الوكالة من المقرر أن يعقد الجانبان اجتماعا ثلاثيا يوم الخميس مع نظيرتهما الأمريكية “جونغ باك”. وسيعقد “كيم” أيضا محادثات ثنائية منفصلة مع “باك”.

وسيتبادل الأطراف الثلاثة تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الاستفزازات الكورية الشمالية الأخيرة وتعمق التعاون العسكري مع روسيا.

وتأتي هذه الترتيبات في الوقت الذي سافرت فيه وزيرة الخارجية الكورية الشمالية “تشوي سون-هي” إلى موسكو هذا الأسبوع واجتمعت مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لإجراء محادثات حول توسيع العلاقات بين البلدين، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن علاقاتهما العسكرية.

واتهمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا مقابل المساعدة الفنية في تطوير أسلحتها المتقدمة.