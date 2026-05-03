كوريا الديمقراطية: المزاعم الأمريكية «افتراء سخيف»

رفضت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الاتهامات الأمريكية المتعلقة بوجود تهديد سيبراني مصدره بيونغ يانغ، ووصفتها بأنها “افتراء سخيف” يهدف إلى تشويه صورة البلاد على الساحة الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الولايات المتحدة ووسائل إعلامها تعمل على نشر معلومات مضللة عبر ربط بلاده بعمليات احتيال سيبراني حول العالم، معتبرًا أن واشنطن تحاول تقديم نفسها كـ“ضحية” رغم امتلاكها قدرات تقنية متقدمة في هذا المجال.

وأضاف المتحدث أن تضخيم الحديث عن “تهديد سيبراني” مزعوم يمثل امتدادًا لما وصفه بالسياسة العدائية الأمريكية تجاه كوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات تتكرر عبر أجيال متعاقبة من الإدارات الأمريكية بهدف تحقيق أغراض سياسية وتشويه صورة بلاده.

وأكدت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ تمسكها بحماية فضائها السيبراني، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح الدولة وحقوق مواطنيها في مواجهة أي تحركات معادية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاتهامات الغربية لكوريا الديمقراطية بشأن تورطها في هجمات سيبرانية وعمليات احتيال رقمية، من بينها اتهامات سابقة لمجموعات قرصنة مرتبطة بها بالمسؤولية عن اختراقات استهدفت منصات مالية وتقنية دولية.

وتنفي بيونغ يانغ باستمرار هذه الاتهامات، معتبرة أنها جزء من حملة سياسية وإعلامية تستهدفها، بينما تؤكد تقارير استخباراتية غربية استمرار نشاط مجموعات قرصنة مرتبطة بها في الفضاء السيبراني العالمي.