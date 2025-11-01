بيونغيانغ: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية «حلم مستحيل»

في تصريح جديد، أعلنت كوريا الشمالية أن فكرة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والتي تخطط كوريا الجنوبية لمناقشتها في قمة مع الصين، هي “حلم غير واقعي”.

وقال نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية، باك ميونغ هو، إن كوريا الجنوبية تحاول في كل فرصة إثارة هذه المسألة.

وأضاف أن إصرار سيئول على إنكار وضع كوريا الشمالية كدولة نووية والاستمرار في التحدث عن إمكانية نزع السلاح النووي لا يظهر سوى “جهل فاضح بالواقع”.

وأكد باك أن هذا “الحلم المستحيل” لن يتحقق مهما كررت كوريا الجنوبية حديث نزع السلاح النووي، مشددًا على أن كوريا الشمالية ستُظهر ذلك بشكل جلي وبالصبر.

الجدير بالذكر أن الرئيسين الصيني والكوري الجنوبي سيجتمعان على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يناقشا مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.