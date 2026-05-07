كوريا الشمالية: وضعنا كـ«دولة نووية» نهائي ولن نعود لمعاهدة عدم الانتشار

أكدت كوريا الديمقراطية الشعبية تمسكها بوضعها كدولة نووية، مشددة على أن هذا الواقع لن يتغير نتيجة أي ضغوط أو تصريحات خارجية، ومعلنة رفضها العودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تحت أي ظرف.

وجاء الموقف عبر بيان صادر عن المندوب الدائم لكوريا الديمقراطية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، الذي أوضح أن بلاده تعتبر محاولات إعادة فرض التزامات المعاهدة عليها تجاوزا قانونيا، خصوصا بعد انسحابها منها وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة.

واتهم البيان الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية باستغلال أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لتوجيه اتهامات سياسية وتشويه بيئة النقاش الدولي، بدل التركيز على هدف المؤتمر المرتبط بالحد من مخاطر النزاع النووي وتعزيز نزع السلاح.

وأشار المندوب الدائم إلى أن المؤتمر تحول، بحسب وصفه، إلى منصة لتوجيه الانتقادات ضد دول ذات سيادة نتيجة ما اعتبره دوافع سياسية غير متوازنة، الأمر الذي يضعف منظومة عدم الانتشار الدولية.

كما شدد على أن الضغوط الغربية التي تستهدف امتلاك كوريا الديمقراطية لقدراتها النووية تمثل تجاهلا لحقها في الدفاع عن نفسها كدولة ذات سيادة، مؤكدا أن هذا الحق لا يمكن المساس به.

واتهم البيان واشنطن بالاستمرار في سياسات توسع عسكري تشمل الردع الموسع ونقل تقنيات مرتبطة بالغواصات النووية، معتبرا أن هذه الممارسات تندرج ضمن أشكال الانتشار النووي غير المباشر.

وأكدت بيونغ يانغ التزامها بسياساتها الدفاعية الوطنية وبالدستور الذي يكرس وضعها كدولة نووية، مع التشديد على استمرارها في ما وصفته بالمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الدوليين وفق رؤيتها الخاصة.

كما دعت كوريا الديمقراطية الولايات المتحدة إلى مراجعة سجلها في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انسحبت منها قبل مطالبة الآخرين بالالتزام بمعاهدة عدم الانتشار.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين كوريا الديمقراطية والدول الغربية بشأن البرنامج النووي، واستمرار الجدل داخل الأمم المتحدة حول مستقبل معاهدة عدم الانتشار، وسط انقسام دولي حول آليات ضبط التسلح النووي ومنع الانتشار.