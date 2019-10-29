كوريا الشمالية: أمريكا تُمارس استفزازات سياسية وعسكرية تُعرقل عملية التسوية

وجهت كوريا الشمالية اتهاماً للولايات المتحدة الأمريكية بممارسة استفزازات سياسية وعسكرية تُعرقل عملية التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

حيث قال نائب رئيس مجلس الدولة تسوي ريون هي، في كلمة ألقاها خلال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز في باكو:

“لا تزال الولايات المتحدة تنتهج السياسات العدوانية القديمة تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، باستفزازات سياسية وعسكرية”.

وتابع:

“لذلك لم تتمكن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من تجاوز حالتها الراهنة ولا تعطي أي مؤشرات على تحسنها”.

هذا واعتبر أن هناك طريقين فقط لتطور الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وهما إما إرساء سلام تام من خلال تخفيف التوتر، أو العودة إلى التصعيد والأزمة.