كوريا الشمالية: أي امتلاك ياباني للأسلحة النووية سيؤدي إلى كارثة مروّعة

حذرت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، من أن طموحات اليابان النووية “يجب منعها بأي ثمن”، وذلك عقب تقارير إعلامية عن اقتراح مسؤول ياباني بأن تمتلك بلاده أسلحة نووية.

ونقلت وكالة “كيودو” للأنباء عن مسؤول في مكتب رئيسة الوزراء قوله: “أعتقد أنه يجب علينا امتلاك أسلحة نووية”، مشيرًا إلى أن الاعتماد على النفس يمثل الخيار الوحيد للأمن الوطني الياباني.

واعتبرت بيونغ يانغ هذه التصريحات مؤشرًا على تجاوز اليابان للخط الأحمر وكشفها علنًا عن طموحاتها النووية، وفق بيان مدير معهد الدراسات اليابانية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.

وأضاف المسؤول الكوري الشمالي أن امتلاك اليابان للأسلحة النووية سيؤدي إلى كارثة واسعة للبشرية، مؤكدًا أن الدول الآسيوية ستعاني من تداعيات نووية مروعة.

وتعتقد كوريا الشمالية أنها تمتلك عشرات الرؤوس الحربية النووية، وأكدت مرارًا أنها لن تتخلى عنها لضمان الردع ضد التهديدات العسكرية المحتملة من الولايات المتحدة.

اليابان تطلق مشروعًا ضخمًا لتطوير ذكاء صناعي محلي بتكلفة 3 تريليونات ين

تعتزم السلطات اليابانية، بالتعاون مع القطاع الخاص، إطلاق مشروع وطني ضخم لتطوير نظام ذكاء صناعي محلي بتكلفة تُقدر بنحو 3 تريليونات ين (قرابة 19 مليار دولار)، وفق ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ومن المتوقع أن تؤسس شركة سوفت بنك وأكثر من عشر شركات يابانية مشروعًا مشتركًا ابتداءً من الربيع المقبل، لتطوير أكبر نموذج أساسي للذكاء الاصطناعي في البلاد، بهدف تقليص الفجوة التكنولوجية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وسيتم إنشاء الشركة الجديدة بقيادة سوفت بنك، مع ضم نحو 100 خبير من مختلف الشركات، يتم اختيارهم عبر مسابقة، بينهم مهندسون من سوفت بنك ومطورون من شركة Preferred Networks.

ومن المنتظر أن يصل النموذج قيد التطوير إلى مستوى تريليون معامل Parameters، ليكون مماثلًا لأبرز النماذج العالمية، ويتيح للشركات اليابانية استخدامه وتكييفه مع احتياجاتها المختلفة، بدءًا من التصنيع وصولًا إلى الروبوتات.

ولتدريب النموذج، ستقوم الشركة بشراء كميات كبيرة من أشباه الموصلات عالية الأداء من شركة إنفيديا الأمريكية، إلى جانب إنشاء بنية تحتية حاسوبية واسعة النطاق.

وبسبب التكلفة العالية، ستقدم الحكومة اليابانية دعمًا جزئيًا للبنية التحتية وجمع البيانات اللازمة لتدريب الذكاء الصناعي.

وتخطط الحكومة لاستثمار نحو تريليون ين (6.3 مليارات دولار) على مدى خمس سنوات ابتداءً من السنة المالية 2026، فيما تعتزم سوفت بنك استثمار نحو تريليوني ين (12.7 مليار دولار) على مدى ست سنوات لبناء وتشغيل مراكز بيانات تدعم تطوير وتشغيل خدمات الذكاء الصناعي، مع توقعات بخلق منتجات وخدمات جديدة وزيادة الطلب المحلي بما يسهم في استرداد الاستثمارات الضخمة.

وتعمل سوفت بنك حاليًا على بناء مراكز بيانات في مدينتي توماغوماي بهوكايدو وساكاي بمحافظة أوساكا، لتدخل الخدمة بحلول السنة المالية 2026، وتشكل الأساس للبنية التحتية الوطنية للذكاء الصناعي.

وأكدت الحكومة اليابانية أن تطوير الذكاء الصناعي المحلي يؤثر مباشرة على القدرة التنافسية الصناعية والأمن القومي، محذرة من أن الاعتماد المفرط على التقنيات الأجنبية ينطوي على مخاطر استراتيجية، وهو ما شكّل أحد الدوافع الرئيسية لإطلاق المشروع.