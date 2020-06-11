كوريا الشمالية.. تتهم الولايات المتحدة بالتدخل في قضايا الكوريتين

قال كوون جونغ جون مدير عام الشؤون الأمريكية بالخارجية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة الانشغال بشؤونها من دون التدخل في قضايا الكوريتين “إذا كانت تريد تجنب عواقب وخيمة”.

وأضاف جون في تعليقات بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، العلاقات بين الشمال والجنوب شأن يخص شعبينا فقط، وليس لأحد الحق في التدخل مهما كان” واتهم الولايات المتحدة الامريكية بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للكوريتين.

جاء ذلك بعد أن أعربت واشنطن عن خيبة أملها تجاه قرار بيونغ يانغ بقطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ويشار الي أن، كوريا الشمالية قد أعلنت أن وقف الاتصالات هي الخطوة الأولى للحد من التعامل مع كوريا الجنوبية، متهمة سيئول بأن سياساتها أوصلت العلاقات بين الجانبين إلى هذه النهاية.

وهكذا هددت بيونغ يانغ بإغلاق المكتب المشترك للاتصال مع سيئول إن لم تمنع كوريا الجنوبية الهاربين من الشمال الذين تستضيفهم، من إرسال منشورات دعائية إلى أراضي كوريا الشمالية.