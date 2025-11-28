كوريا الشمالية تتوعد بالرد على الإجراءات الأمريكية

حذرت كوريا الشمالية من أن الإجراءات العسكرية الأمريكية تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وجاء في تقرير الوكالة: “أصبحت الإجراءات العسكرية المتهورة للولايات المتحدة، التي بدأت مطلع العام الجاري، تهدد بشكل خطير الاستقرار الاستراتيجي في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة، وبدت هذه المخاطر أكثر وضوحًا حتى في هذه اللحظة التي يقترب فيها العام من نهايته”.

ووصف التقرير الأنشطة العسكرية الأمريكية بأنها “فوضى عسكرية” تُظهر بوضوح من هو “مصدر عدم الاستقرار في المنطقة والمبادر لتغيير الوضع الراهن”.

وأضاف البيان: “بما أن الولايات المتحدة تستمر في تحطيم الأرقام القياسية في إظهار القوة العسكرية التي تهدد دول المنطقة، فسنستخدم بشكل طبيعي الحقوق الضرورية بشكل أكثر فعالية لحماية سيادة دولتنا ومصالحها، والسلام والاستقرار في المنطقة”.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة توترًا متزايدًا، خاصة على خلفية التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول، والتي تعتبرها بيونغ يانغ استفزازًا مباشرًا.

وتؤكد هذه التصريحات التزام كوريا الشمالية بالرد على أي تهديد يُعد من وجهة نظرها مساسًا بسيادتها وأمنها القومي، في حين يشدد المحللون على أن استمرار التصعيد العسكري قد يزيد من خطر حرب غير مقصودة أو أزمة دولية أكبر في المنطقة.

ولطالما كانت شبه الجزيرة الكورية منطقة توتر دائم منذ الحرب الكورية (1950–1953)، التي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار دون توقيع معاهدة سلام.

ومنذ ذلك الحين، استمرت التوترات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، مدعومة بالوجود العسكري الأمريكي في الجنوب، في حين تسعى بيونغ يانغ إلى تعزيز قدراتها العسكرية وصواريخها الباليستية كوسيلة للردع.